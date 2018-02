Imeilus curlingumängijast venelanna ei jäta olümpial kedagi külmaks

9 лет назад я начала заниматься профессиональным спортом и подумать не могла, что сегодня я буду держать в руках свою олимпийскую медаль это абсолютное счастье Спасибо тебе, @alexcurl13 за нашу команду люблю #olympicgames2018 #curling #olympicgames #mixeddoubles #team #adamant #balanceplus #zasport

A post shared by Anastasia Bryzgalova (@a_nastasia92) on Feb 14, 2018 at 6:35am PST