Fotod: tundmatuseni muutunud Eva Longoria näitas hiiglaslikku beebikõhtu

Näitleja Eva Longoria on kõige rohkem tuntust kogunud Gabrielle Solisi osatäitjana telesarjas «Meeleheitel koduperenaised». Samuti on naine ka rahvusvaheliselt tunnustatud modell, kes on osalenud mitmes kõrgeprofiililises reklaamikampaanias ja arvukates ajakirjades.