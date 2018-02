Uskumatu video: seksimisest väsinud romantikud jäid paljalt tukkuma

Märkimisväärne on siinkohal, et naisterahval, kes lebas mehe all, oli seljas vaid särk ning mehel olid jalas ainult valged sokid. Ülejäänud riided lebasid nende ümbruses liiva sees.

Pole teada, kus täpsemalt ning millal veidrad kaadrid on filmitud. Teada on vaid, et paarike oli sügavas unes, kui nad leiti. Loodame vaid, et noorpaariga on kõik korras ja et see piinlik vahejuhtum oli noortele õppetunniks.