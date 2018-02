Vanemad jagavad enda surevast tütrest südantlõhestavat videot

Kahjuks sureb 70% sündroomi all kannatanuid enne enda 15. sünnipäeva. See on tõsiasi, millega Keira vanemad peavad igapäevaselt elama.

«Kui Keirale see kohutav diagnoos anti, siis oskas ta umbes nelja või voote sõnad, aga praeguseks on ka need unustatud. Ta ei oska enam üldse rääkida ja kuigi sa näed, kuidas ta pingutab, siis ei saa ta sõnu suust,» rääkis David.

«Me oleme väga õnnelikud, et me suutsime filmida viimase korra, mil ta ütles «ma armastan sind». Me oleme rõõmsad, et see on meil olemas, aga seda on väga raske vaadata. Me ei tee seda väga tihti,» sõnas pereisa.