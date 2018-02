Ärev hetk: kas Eesti Laulu poolfinalist Nika on laupäevaks valmis?

Sel laupäeval Eesti Laulu teises poolfinaalis looga «Knock Knock» üles astuv Nika on omapärane neiu, kes igapäevaselt toimetab hoopis teises valdkonnas, kui seda on laulmine. Kas noor lauljanna on ka eelseisvaks esinemiseks valmis, vastab laulja, et ta üritab olla.