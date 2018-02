Video: prantsuse ekssõdur tunnistas, et tappis kogemata pulmast kadunuks jäänud tüdruku

Politsei arreteeris 34-aastase kahtlusaluse Lelandais'e möödunud septembris, kuid mees tunnistas lapse tapmise üles alles nüüd, teatab The Guardian.

Politsei teatel leidsid nad mehe autost verd, mille uurimine näitas, et see kuulus tüdrukule. Pärast tõendusmaterjali esitamist võttis mees tapmise omaks, kuid rõhutas, ta tappis kogemata.

Grenoble’i prokurör Jean-Yves Coquillat sõnas, et Maëlys de Araujo vanemad said nüüd teada, mis nende tütrega juhtus.

«Maëlyse vanemad ei ela enam teadmatuses, nad teavad, et nende tütar on surnud. Laps tapeti ja ta surnukeha on nüüdseks leitud,» lausus prokurör.