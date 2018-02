Viktor Vassiljev: feministidele ongi laste saamine kahjulik

«Feministlikule keskkonnale on laste saamine kindlasti kahjulik, sest selleks tuleb sinna keskkonda lubada üks rõve meesolevus,» selgitas Vassiljev oma mõttekäiku Õhtulehele . Eile ETVs eetris olnud saade «Suud puhtaks» käsitles laste saamise teemat, püstitades küsimuse: kas tuleb ka Eesti Vabariik 200 ehk mida teha, et sünniks rohkem lapsi?

Saatekülaliste hulgas oli ka kodanikuaktivist Nika Kalantar, kellel oli antud teema osas selge arvamus, et Eesti ühiskond ei pruugi toetada lapse saamist. «Põhjus, miks inimesed saavad ühe lapse või ei saa üldse lapsi, on seotud keskkondlikute teguritega ja ühiskondliku avatusega. «Kui sul on partner teisest riigist pärit siis tead, et laps võib kannatada foobia all,» lausus Kalantar.

«Ja teine faktor on see, et laste saamine ei ole keskkonnasõbralik - maailm on üle rahvastatud.» Nika arvas ka, et keskkond ei ole lapsesõbralik.



