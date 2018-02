Selgusid Eesti filmi- ja teleauhinnad 2018 nominendid, vaata, kes auhindadele kandideerivad

Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp on rõõmus, et žüriil on niivõrd palju kandidaate, kelle seast parimad välja sõeluda. «Mul on väga hea meel, et konkursil osaleb väga suur hulk filmi- ja televaldkonna töid. Just tegijate jaoks me auhinnagalat teemegi ja on suur au, et EFTAsid peetakse oluliseks,» lausus Sepp ja lisas, et žüriil saab kahtlemata olema keeruline valida välja just need, kellest saavad nominendid. «Häid töid ja inimesi on niivõrd palju ja see teeb žürii töö positiivselt keeruliseks. Just nende õlul lasub vastutusrikas ülesanne sõeluda 245 kandidaadi seast esmalt välja nominendid ja seejärel teha ka lõppotsus võitjate osas. Soovin žüriile jõudu selleks suureks tööks,» sõnas Sepp.



PARIM MÄNGUFILM