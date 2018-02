Florida koolitulistamises kahtlustatav Nikolas Cruz kelkis rottide tapmise ja relvakäsitsemisoskusega

Cruzi Instagrami leheküljelt leiti palju fotosid, millel ta poseerib koos relvadega. Juhtumit uurivate politseinike sõnul kahtlusaluse sotsiaalmeedia leheküljed suleti, kuna need on osa tõendusmaterjalist.

17-aastase Dakota Mutcheri sõnul sõbrustas ta kunagi Cruziga, kuid temaga oli raske suhelda, kuna ta ainus teema oli relvad. Mutcheri teatel luges ta Cruzi sotsiaalmeedia postitusi, kuid kuna need rääkisid vaid tapmisest ja relvadest, siis ei olnud see just meeldiv lugemine.

«Nägin, et ta on potsentsiaalselt ohtlik ja vägivaldne ning ma ei soovinud enam temaga suhelda. Ta visati koolist halva käitumise tõttu välja ja ei oodatud, et ta sinna tagasi läheb. Veel vähem oodati, et ta seal tulistama hakkab,» lausus Mutcher.