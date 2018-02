Endometrioosi all kannatanud 31-aastasel Ameerika näitlejal eemaldati emakas

Näitleja, kirjanik ja režissöör Lena Dunham on kirjutanud uskumatult isikliku avalduse sellest, kuidas ta jäi viljatuks. Väljaanne Vogue.com avaldas Dunhami üksikasjaliku ülevaate oma otsusest teha läbi hüsterektoomia eelmise aasta lõpus, et leevendada endometrioosist tingitud valu. Auhinnatud telesarja «Girls» looja avaldas, et on küll viljatu kuid emaks ta soovib ühel päeval siiski saada.

Näitlejanna ütles, et on kogu oma elu teadvustanud, et «emakaga on midagi valesti» Dunham kirjutas, et ta on füüsiliselt küll paranenud, kuid tema hing on katki.

New Yorgis üles kasvanud näitlejanna tunnistas, et on aastaid põdenud endometrioosi ning tegemist oli juba tema üheksanda operatsiooniga.