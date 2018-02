Fotod: endine Playboy jänku Eliko Haak on elus uue lehekülje pööranud

Pisemate lastega koos treenimisel on oluline, et harjutused oleksid lihtsad ja vahelduvad. Lubage mõnikord lapsel olla ka ise treener siis näete kui palju ta teie kōrvalt juba õppinud on. See on vahva! #teemekooslastega #lapsegakoosvormi #meieviitsime #lapsegakoosvormiraamat #elikohaak

A post shared by Eliko Haak (@lapsegavormi) on Nov 26, 2017 at 3:14am PST