Nunnumeeter põhja: Daniel Levi Viinalass pühkis tolmu vanadelt piltidelt

«Olime sõbrad juba teisest klassist, seega esimest hetke ei mäleta, kuna sellest on kakskümmend aastat möödas. Küll mäletame mõlemad, et meie vanemad kohtusid teise või kolmanda klassi klassiõhtul, kus pidime oma vanematele singivõileibu tegema. Nad istusid ühes lauas ja ajasid juttu. Meie suhtele said vanemad jälile enne, kui ise saime. Olime aasta parimad sõbrad, nagu sukk ja saabas, suhe oli aja küsimus. Kui me neile oma suhtest lõpuks rääkisime, tuli vanematelt vastuseks, et me juba teadsime,» on Daniel rääkinud ajakirjale Kroonika antud intervjuus.



Möödunud aasta oktoobris teatas laulja, et noored ootavad enda esiklast, kes peaks ilmavalgust nägema kevadel.