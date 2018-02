Video: Pierce Brosnan reklaamib Indias ohtlikuks peetavat toodet, mille tõttu ta võib trellide taha sattuda

Võimude teatel on neil õigus Brosnanit trahvida või vangistada, kui ta ei oska selgitada, miks ta astus üles ohtliku närimistoote tele-, tänava- ja lehereklaamis, teatab The Guardian.

Paan koosneb tubakast, kustutatud lubjast, vürtsidest ja pähklitest. Sageli on selles beetlipähklit ja –lehti.

India ametnike andmetel on paanis, mille reklaamid 18 kuud tagasi indalasteni jõudsid, tubaka asemel tervisele ohtlikke taimi, kaasa arvatud beetlipähklit.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on beetlipähkli pannud ohtlike ja vähki tekitavate saaduste nimekirja, kuna selles sisalduvad nitrosoamiinid põhjustavad vähki ja suuhaavandeid.

Beetlipähklid ja-lehed on Lõuna- ja Kagu-Aasias väga populaarsed, neid näritakse näljatunde vaigistamiseks, energia suurendamiseks, vererõhu tõstmiseks ja eufooria tekitamiseks.

Brosnani sõnul ta ei teadnud, et tema abil reklaamiti tervisele ohtlikku toodet.

Indias on üsna palju neid, kes paani närivad. Neid tunneb ära punaka tooniga hammaste järgi ning India tänavatel-teedel on palju ära näritud paani tükke.

Paani närija, kelle hambad on punaseks värvunud

Brosnan selgitas briti meediale, et ta oli nõus selles reklaamis osalema, kuna talle öeldi, et tegemist on suuõhku värskendava ja hambaid valgendava tootega ning selles ei ole midagi tervisele kahjulikku.