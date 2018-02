Lahkuminekust taastuv Brigitte Susanne Hunt jagab nõu, mis on parim kink mehele

Sõbrapäev on alati olnud Brigitte Susanne Hundile üllatusterohke ning ka sel aastal on ta saanud juba salajaselt austajal saadetise. Hunt, kes ka ise sellest suurt saladust ei tee, et tal austajatest juba puudu ei jää, andis TV3 Seitsmestele vahva intervjuu.