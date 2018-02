«My Boyfriend is out of Tallinn» annab igal kuul teada, mis õhtul tasub sammud klubi Teater poole seada. Nii võis ka möödunud laupäeval klubi Teater ees pikka järjekorda näha, sest peojanulised vallalised ja mitte nii vallalised olid taas Teatrisse kogunemas. Pidu kulmineerus pilkupüüdvate shownumbritega, mis koondasid pilgud lavadele, kuid lisaks ka kuldsesse puuri ja vanni, milles suplesid nii Teatri diivad, kui ka Hõbe kaunitarid. Vaata meeleolukat galeriid siin!