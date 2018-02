Soome politsei sõnul on üha enam hakatud varastama muumidega tasse, kuna need on kirbuturgudel nõutud kaup

Hiljuti leidis vargus aset Tampere Muumimukeja poes, kust mees oleks peaaegu saanud viia kaasa 15 muumipiltidega tassi, teatab iltasanomat.fi.

Muumitrollid FOTO: wikipedia.org

Tampere politsei teatel on see varas neile tuttav, sest ta on ka varem vargustega tegelenud ja ta on tabanud.

«Meile on varasemast teada, ta on 1994. aastal sündinud mees. Ta tahtis Tamperes Turtolas asuvast poest 13. veebruaril umbes kella 17.35 paiku viia kaasa 15 muumide piltidega tassi,» teatas kriminaalpolitseinik Jussi Pilviö.

Muumitrollide ja teiste Muumioru tegelastega tassid FOTO: moomin. wikia.com

Poe turvakaamera salvestise läbivaatamisel ilmnes, et mees pani tassid oma seljakotti ja üritas tasside eest maksmata lahkuda.

«Turvatöötaja pidas teda kahtlaseks ja pidas ta poe ukse juures kinni. See mees on varem viiel korral vargusega vahele jäänud. Mehe võetud tasside koguhind oli 218 eurot. Uurime seda juhtumit kui pisivargust,» sõnas Pilviö.

Politseinik lisas, et põhimõtteliselt pani see mees toime täismahulise varguse, kuna tal see peaaegu õnnestus. Kui tehakse kindlaks, et see tegu oli ette plaanitud või ta kotis oli fooliumit, millega sai turvasüsteemi ära petta, siis on see vargus.

Pilviö sõnul on muumidega tasside vargused kasvanud just viimasel ajal ja üha enam poode on teatanud selliste tasside vargustest.

Soomlaste, kuid ka välismaalaste seas on muumitrollidega tassid alati populaarsed olnud, kollektsionääridele pakuvad enim huvi varasematel aastatel müügil olnud ja viimasel ajal müügile tulnud muumitassid.

Muumitrollid FOTO: Jens O. Kvale / J-K Photos /SCANPIX/Code 20585/Scanpix

Soomes arvati 2016. aastal, et muumide buum on läbi, kuid nüüdsete varguste valguses see nii ei ole.

Muumitrollid, ka muumid on soomerootsi lastekirjaniku Tove Janssoni muumilugude kesksed tegelased.

Tove Jansson FOTO: Dan Hansson/SCANPIX/Code 30062/Scanpix

Muumitrollid on skandinaavia trollide pere liikmed, olles oma välimuselt valged, ümarad ja karvased ning oma suurte ninade tõttu meenutavad nad jõehobu või kapibaarat.

Muretu ja seikluslik pere elab Muumiorus Muumimajas, kuid nad on ajutiselt olnud ka ujuvas teatris ja tuletornis. Koos mitmete sõprade ja kaaslastega elavad nad üheksa raamatu lehekülgedel üle mitmeid seiklusi.

Muumilugude autor Tove Jansson ka viie muumiteemalise pildiraamatu ja paljude koomiksite autor.

Eriti populaarsed on muumitrollide lood Soomes, Eestis, Rootsis, Taanis, Norras, Poolas, Venemaal, Jaapanis, Iisraelis ja Ühendkuningriigis.

Muumitrollid on andnud ainest erinevatele telesarjadele ja filmidele, samuti hulgale kaubaartiklitele ja teemapargile, Muumimaale, mis asub Soomes Naantalis.