Peamurdmist sõbrapäevaks, kus on elevandipildil väike süda?

Alates sellest on ta maailmas üks populaarsemaid piltmõistatuste loojaid. Ta andis oma piltidest välja raamatu «Bear’s Merry Book of Hidden Things».

Dudási kõige värskem mõistatus on sõbrapäevateemaline ja sellel tuleb leida roosade, valgete ja lillade elevantide ning liblikate seast väike süda.

Kunstnik andis vihjeks, et süda on väiksem kui elevandid ja meenutab mõnevõrra liblikaid, selle tõttu tuleb olla tähelepanelik.

Tähelepanelikul vaatamisel on näha, et väike roosa süda, mida on kerge liblikaga segamini ajada, asub pildi ülemises ääres keskel, lilla elevandi kõrva juures.