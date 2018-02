USA tippujuja Michael Phelps teatas teise poja sünnist

«Tõeliselt maagiline hetk. Minu naine Nicole ja mina tutvustame meie uut pereliiget Beckett Richard Phelpsi. Minu poja ja naisega on kõik korras. Tunnen end maailma kõige õnnelikuma mehena. Meie pere on nüüd neljaliikmeline, koos kahe koeraga kuueliikmeline,» teatas 32-aastane ujuja.

Phelps teatas pärast Riot, et kavatseb ujumisega lõpparve teha, kuid ei öelnud aega, millal see teoks saab.

Kuna Phelpsi on seni nähtud treenimas, siis arvatakse, et ta oletatavalt võistleb ka 2020. aasta Tokyo suveolümpiamängudel.

Phelpsil on kokku 28 medalit, millest 23 on kuldsed. 2106. aasta Rio suveolümpiamängudelt sai ta viis kulda ja ühe hõbeda.

Ta on maailmas ainuke sportlane, kes samadelt olümpiamängudelt on saanud kaheksa kuldmedalit. Phelps sai need kullad 2008. aastal Hiina Pekingi olümpial.