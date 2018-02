Pildid ja video: Ühendkuningriigis pannakse oksjonile ligi 300 aasta vanune seksikäsiraamat

Tegemist on raamatuga «Aristotle's Masterpiece Completed In Two Parts », mis anti välja 1720. aastal ja mille sisu peeti amoraalseks, šokeerivaks ja kristlike väärtustega vastuolus olevaks, teatab bbc.com.

Leheküljed ligi 300 aasta vanusest seksikäsiraamatust FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

See teos ilmus esmakordselt 1684. aastal ning hiljem oli sellest mitmeid kordustrükke, olles 18. – 19. sajandil Ühendkuningriigis salaja loetud raamatute seas esikohal.

Kaheosalise teose esimeses osas käsitletakse seksi ning meeste ja naiste vahelisi anatoomilisi erinevusi. Teises osas on rõhk naiste seksuaalsusel, seksuaaltervisel ja rasedusel.

Leheküljed ligi 300 aasta vanusest seksikäsiraamatust FOTO: wikipedia.org

Raamatus on mitmeid kummalisi ja ebausuga seotud lõike. Näiteks ühes hoiatatakse naisi, et kui nad liiga palju koduloomade eest hoolitsevad, siis võivad nad laste asemel tuua ilmale koletised, kes on pooleldi lapsed, pooleldi loomad.

Selle teksti juures on pilt, millel on näha saatana moodi meest ja last, kes väidetavalt sündis Itaalias 1512. aastal ning kellel olid kehal linnusuled ja üks linnujalga meenutav jalg.

Raamatu kohaselt on sellise linnulapse sünd ema kurjade mõtete ja liigse loomaarmatuse tulemus.

Raamatu teatel sünnib karvase suuümbruse, katkise suu ja väga paksude huultega laps siis, kui ema vaatab liiga sageli teiste inimeste ebasümmeetrilisi kehasid.

Naine saab sellise lapse sündi ennetada, kui ta pöörab tähelepanu ainult oma abikaasale ja on temaga seksides väga allaheitlik.

Raamatus antakse ka viljakust suurendavaid nõuandeid. Meestel soovitatakse viljakuse tõstmiseks süüa palju kanamune, pääsukesi, musträstaid, ingverit ja naereid.

Naised saavad oma seksuaalset veetlust tõsta sellega, kui loobuvad söömast liiga kõva ja rasvast toitu ning väga tugevamaitselisi maitseaineid.

Pärast seksi peaks naine lamama vasakul küljel, kui ta tahab tütart. Kui aga poega, siis paremal küljel.

Poisslaste eostamiseks on parim aeg siis, kui Päike on Lõvi ja Kuu on Neitsi, Skorpioni või Amburi päikesemärgis.

Tüdruku saamise võimalus suureneb, kui eostamine toimub ajal, mil Kuu on lahkumas kas Kaalude või Veevalaja märgist.

Seksiraamatu kohaselt on mehed maailma valitsejad, kellele kõik siin maailmas alluma peab. Meeste sperma on jumalik kingitus, sest selles on elujõud ja laste alge.

Teoses rõhutatakse abielu tähtsust, kuid selles on rõhk mehel, kes on kõige algus ja lõpp. Naine on nii-öelda küljeluu, kes nii heas kui halvas lihtsalt meest mõnes asjas täiendab ja abistab.

Raamatut «Aristotle's Masterpiece Completed In Two Parts» müüva oksjonimaja esindaja Jim Spenceri teatel leiab raamatumüük aset 27. märtsil.

Spenceri sõnul avaldati see raamat 18. sajandi alguses, mil Ühendkuningriigis põletati veel nõidu tuleriidal. Ka selle raamatu omamise ja lugemise eest võidi kohtu alla anda ja surma mõista.