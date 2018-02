Muusik Rainer Ild annab murtud südametele Tinderis nõu: mehed armastavad ja hoolivad, aga ainult täna

Duo Rainer Ild on naistele toeks ka kõige külmemal ja kõledamal ajal. Tinder on täna see platvorm, kus mehed pakuvad naistele sooja kergendavat õlga, mille najal nutta ning pajatavad kuldseid nõuandeid. Pole olemas muret, mida ei saa rääkida ning pole probleemi millel pole lahendust.