Mailis Reps: nädalavahetused mööduvad tülitsedes, mitte mõnusas õhkkonnas

Mailis Reps, kelle kolm last on kooliealised, rääkis «Seitsmestele», kuidas nende pere nädalavahetused mööduvad suures osas õppimise lainel. «Ei ole kahtlust, et mõned projektid on põnevad, näiteks soolakristallide tegemine, mida saime teha terve perega, aga sellist rutiinset tegevust on ka väga palju,» tunnistab Reps. «Pigem on see sellise tüli ja mitte väga mõnusa nädalavahetuse õhkkonna loomine,» lausus minister.



Reps rääkis, et tema lapsed vajad tuge eelkõige vene keele õppimisel, kuna inglise keel tuleb «uksest ja aknast». Vene keelega on side aga nõrgem ja ka keel ise on raske, mistõttu Repsi peres on teinekord tülid.



Mailis Reps on abielus lätlase Agris Repšsiga, kes töötab Riias vandeadvokaadina. Neil on pojad Richard, Karl Robert, Henry Roger ja Frederick ning tütred Elizabeth ja pesamuna Charlotte, kes sündis möödunud aasta 7. mail.



