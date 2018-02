Seksuaalses ärakasutamises süüdistatava mehe advokaat: 11-aastane tüdruk ei ole enam laps

Prantsusmaal ei ole seadust, mis reguleeriks, millises vanuses tohib seksuaalvahekorda astuda, samas on kohus varem teatanud, et viieaastased lapsed ja nooremad ei saa kindlasti anda oma nõusolekut seksiks, teatab The Guardian.

Lapse seksuaalses ärakasutamises süüdistatava 29-aastase mehe advokaat Marc Goudarzian sõnas, et kuna 11-aastane tüdruk ei keeldunud seksist, siis järelikult oli ta vabatahtlikult seksiga nõus.

Kohtu alla antud 29-aastase mehe advokaadid Marc Goudarzian ja Sandrine Parise-Heideiger FOTO: FRANCOIS MORI/AP/Scanpix

Prokuröri teatel ei süüdistata 29-aastast meest mitte lapse vägistamises, vaid alla 15-aastase seksuaalses ärakasutamises. See süüdistus ei meeldinud paljudele prantslastele, sest nende silmis oli laps ise nagu seksi kerjanud.

Kohtus ilmnes, et mees ja laps kohtusid pargis ning tüdruk oli nõus mehega vabatahtlikult kaasa minema. Mehe advokaadi teatel näeb 11-aastane tüdruk oma vanusest vanem välja ja ta klient arvas, et tegemist on 16-aastase neiuga.

Tüdruku pere tegi politseile avalduse, et tüdruk vägistati, kuid prokuröride sõnul näitas uurimine, et mees ei kasutanud tüdruku suhtes jõudu ega vägivalda ning seega ei saa juhtunut pidada vägistamiseks.

«Tüdruk oli juhtumi ajal 11 aasta ja kümne kuu vanune, seega peaaegu 12-aastane. See muudab asja, sest selles vanuses tüdruk ei ole enam laps. Ta teadis, mida tegi,» sõnas advokaat Goudarzian.

Kohtu alla antud 29-aastase mehe advokaadid Sandrine Parise-Heideiger (paremal) ja Marc Goudarzian FOTO: ALAIN JOCARD/AFP/Scanpix

Mehe teine advokaat Sandrine Parise-Heideger lisas, et selles juhtumis ei ole tüdruk rumal hani, keda seksuaalselt ära kasutati ja mees seksuaalkiskja.

Parise-Heidegeri sõnul arenevad tänapäeva lapsed kiiremini ja nende sekselu algab üsna vara, nad õpivad oma seksuaalsust tundma ja katsetavad piire, võides sattuda ohtlikesse olukordadaesse, kuid mitte kõik isikud, kellega nad seksivad, ei ole vägistajad või seksuaalperverdid.

Lastekaitsjad ja lastepsühhiaatrid on seisukohal, et 11-aastane tüdruk on alaealine, kes ei ole sekseluks valmis ega saa anda seksiks nõusolekut.

Tüdruku pere advokaat Carine Diebolt teatas, et kohus peaks juhtunut arutama kui lapse vägistamist.

Lasteõiguste organisatsiooni COFRADE president Armelle Le Bigot teatas, et mees sai väga hästi aru, et meelitab alaealise endaga seksima ning tüdruk läks temaga kaasa näiteks hirmu või uudishimu tõttu.

Kui 29-aastane mees, kes on ise kahe lapse isa, alaealise seksuaalses ärakasutamises süüdi mõistetakse, siis võib teda vastavalt Prantsuse seadustele oodata ees kuni viie aasta pikkune vangistus.

Kui aga kohus leiab, et ta vägistas alla 15-aastase, siis võib ta saada kuni 20 aasta pikkuse vangistuse.

Joonistus Pontoise' kohtust, kus arutati 29-aastase mehe ja 11-aastase tüdruku seksijuhtumit FOTO: BENOIT PEYRUCQ/AFP/Scanpix

Kohus leidis, et juhtumit tuleb veel uurida ja sellega hakkasid uuesti tegelema politseiuurijad. Kohus lükkub selle tõttu edasi.

Lastekaitsjate arvates ei kaitse Prantsusmaal kehtivad seadused lapsi, pigem hoopis laste seksuaalseid ahistajaid ja vägistajaid.