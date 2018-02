New York Times: Trumpi advokaat tunnistas, et maksis pornostaarile 130 000 dollarit

USA kõmumeedia on juba mitu aastat spekuleerinud praegu 71-aastase Trumpi ja 38-aastase Danielisi, kelle kodanikunimi on Stephanie Clifford, väidetava seksisuhte üle.

Selle aasta jaanuaris lahvatas skandaal kui Wall Street journal teatas, et Trumpi advokaat maksis pornostaarile enne 2016. aasta presidendivalimisi 130 000 dollarit. Naine sai raha, et ta ei paljastaks oma suhet Trumpiga.

Eile, 13. veebruaril kinnitas advokaat Cohen väljaandele New York Times, et ta maksis Cliffordile summa, millest on olnud meedias juttu. Advokaat rõhutas, et ta maksis pornotähele omast taskust, mitte ei kasutanud selleks Trumpi raha.