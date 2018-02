Vaido Neigaus: unistasin ikka majast, naisest ja lastest, aga armastus ei küsi sugu

Vaido tunnistab, et tema eelnev suhe tütarlapsega oli toksiline ja ebaterve, kus vastalpoolele olev inimene oli kontrolliv ja pärssis Vaido vabadust.

Pärast lahkuminekut ja aega iseendaga, leidis ta end ühel hetkel aga suhtest, mis Vaido taas särama pani.

«Noorukieas unistasin ikka majast, naistest ja lastest, kuid reaalsus on muidugi muud ning tõepoolest – armastus ei küsi sugu,» lausub Vaido.



Möödunud suvel sai avalikuks Vaido kihlus Soome noormehega.

«Ta artistinimi on Jondè. Me tutvusime Helsingis ja oleme nüüdseks koos olnud rohkem kui aasta. Ta tegeleb muusikaga, laulab ja kirjutab sõnu, seega ta on samuti selles muusikabisinises ning mis kõige tähtsam, me oleme õnnelikud,» rääkis Vaido.



Õnne noortele!