Eesti staaridest kubiseva filmi kuldne kolmik Mait Malmsen, Ago Anderson ja Genka on oma sõnul nüüd küpsemad ja kogenumad. Filmi teine osa on nende meelest sobilik ka 8- või 10aastastele, kuid lapsevanem peaks ikka pisut juurde seletama. Seksfilm on Mait Malmsteni meelest ilmselge liialdus.