Eestis surmadiagnoosi saanud Agu Uudelepp: ma olen jäärapäine. Kiusu pärast ei sure ära

«Radar» kohtus Agu Uudelepaga Pariisis jaanuari keskel. Mees, kes pole elus ühtegi suitsu teinud, põeb neljanda staadiumi kopsuvähki. Siirded sellest olid jõudnud talle ajju ja Eesti arstid teatasid, et midagi pole enam teha.

Ent mehe haigusloo juures on detaile, mis panevad korduvalt küsima - miks arstid midagi ei teinud? Miks ignoreeriti ilmselgeid fakte? Agu kogemust eesti meditsiiniga saab lühidalt kokku võtta järgenvalt: mehele ei tehtud kõiki vajaminevaid uuringuid, ei kompenseeritud ülikallist vähiravi ning öeldi, et ajukasvajat välja lõigata pole võimalik.

Nüüd elab mees koos perega Pariisis ning mehe elu on drastiliselt muutunud, sest alates ajast, mil Agu Pariisi doktorite hoolitsuse alla sattus, vahetati tal välja kõik tabletid, mille varasemalt Eesti arstid määranud olid. Lisaks käis mees lõikusel ning on nüüdseks vähiga elanud kaks ja pool aastat.

Oma kogemustest rääkides on Agul väga konkreetne sõnum meile kõigile: «kui te tunnete, et teil on mingi jama, siis minge kohe kontrolli. Ja küsige alati teine arvamus kõrvale».