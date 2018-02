Kas prints Charles ikka on prints Harry isa? Printsess Diana ülemteener andis vastuse

Diana endine ülemteener Paul Burrell võttis enne prints Harry pulma, mis leiab aset 19. mail sõna, teatades et James Hewitt ei saa olla printsi isa, kuna Harry eostamise ja sünni ajal ei tundnud printsess veel seda meest, teatab news.com.au.

Paul Burrell FOTO: Felipe Trueba/UPPA/Photoshot/Scanpix

Prints Charles, printsess Diana ja vastsündinud prints Harry FOTO: Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Burrell osales tõsielusaates « I’m A Celebrity Get Me Out Of Here», kus ta vestles sel teemal kaasvõistleja Jackie Gilliesiga. Nende kahekõne lindistati.

Gillies küsis Burrelilt, et kas prints Harry on ikka prints Charlesi lihane poeg ja endine peateener vastas, et kindlasti on.

Prints Harry ja ta kihlatu Meghan Markle FOTO: ALEXI LUBOMIRSKI/AFP/Scanpix

Naine jätkas, et prints Harryl on punased juuksed, samasugused on ka printsess Diana kunagisel armukesel James Hewittil. Lisaks on kaks meest välimuselt sarnased.

James Hewitt FOTO: Yui Mok/PA Wire/PA Images/Scanpix

«Prints Harry eostamise ja sünni ajal ei tundnud Diana Hewittit, nad kohtusid hiljem. See on fakt. Harry sündis kui Diana ja Charles olid olnud abielus viis aastat ja nende suhe ei olnud veel lõplikult purunenud. See on tõde,» lausus Burrell.

Prints Charles ja Diana Spencer nende kihluse väljakuulutamise ajal 1981. aasta veebruaris FOTO: Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Möödunud aastal oli telesaate Seven’ s Sunday Night külaliseks James Hewitt, kes saatejuhile Melissa Doyle’ile kinnitas, et ta ei ole prints Harry bioloogiline isa.

Briti ohvitseri Hewitti ja printsess Diana suhe sai alguse 1986. aastal ja see kestis viis aastat. Prints Charlesil tekkis siis salasuhe ta kunagise kallima Camilla Parker Bowlesiga, kellest sai 2005. aastal tema naine.

Cornwalli hertsoginna Camilla ja prints Charles FOTO: David Wimsett/Scanpix

Hewitti ja Diana suhe lõppes, kui mees pidi minema Pärsia lahe sõtta. Pärast seda jõudis meedia nende salasuhte jälile ja see paljastati.

Alates sellest on Briti, kuid ka teiste riikide kõmumeedia spekuleerinud, kas James Hewitt võib olla prints Harry bioloogiline isa, kuna nende kahe füüsiline sarnasus olevat suur.

Hewitti sõnul meeldib see väljamõeldud lugu kõmumeediale, kuna see aitab väljaannetel end müüa.

«Selliste lugude abil hoiavad kõmuväljaanded end pinnal. Mul on Harryst kahju, et ta midagi sellist kuulma –nägema peab,» teatas Hewitt.

Prints Charles ja Diana Spencer abiellusid 1981 ja lahutasid 1996. Neil on kaks poega, 1982 sündinud prints William ja 1984 sündinud prints Harry.

Printsid William ja Harry FOTO: Sipa Press/SIPA/Sipa Press/SIPA/Scanpix

Printsess Diana on maetud ta perekonnale kuuluva Althorpi mõisa järvel asuvale saarele FOTO: wikipedia.org

Printsess Diana hukkus 31. augustil 1997 Pariisi aset leidnud autoõnnetuses, ta on maetud oma perekonna mõisa Althorpi järvesaarele.