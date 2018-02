Solvatud megafänn Hillar Kohv: seda piinlikku vahejuhtumit ma Veskile ei andesta

Hillar Kohv on Anna Veski superfänn, eesti ajalehtedeajakirjade ja portaalide kirjasaatja. Mees on tuntud ka kui Hillar Kohv Viinahaualt. Laiemale avalikkusele sai ta eriti tuttavaks, kui Kanal 2 saadetes «Wigla show» ja «Wremja» meest parodeeriti. Hillar Kohvi nime kandvat tegelaskuju mängis toona näitleja Jan Uuspõld.

Nüüd on mees aga tähelepanu haaranud hoopis sellega, et solvus lauljatari Anne Veski peale. Solvumise põhjus peitub selles, et Veski ei suvatsenud möödunud reedel aset leidnud kontserdil ise mehe lilli vastu võtta, mille peale nüüd hoopis Marju Länikut austav Hillar lisas: «seda piinlikku vahejuhtumit ma Veskile ei andesta».