Kas tunned ära? Ameerikas seiklev Grete Paia võlub eriti naiseliku stiiliga

Kui reisikaaslaseks on fotogeenius nagu Alari, siis tulevad pildid ainult suurepärased.

Grete šikk tänavastiil khakivärvi mantli ja kübaraga lauljatarile kui valatult! Kirsiks tordil on trendikad päikeseprillid, mis lõid laineid 90. aastatel kuid on jõudnud staaride lemmikaksessuaaride juurde tagasi.