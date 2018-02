Pildid ja video: Rio karnevali sambatantsija hoidis käega jalast kukkuvaid stringe kinni

Tegemist ei olnud korralike stringidega, vaid laia paelaga, mis oli naisel keeratud nii, et see alakeha varjaks, ühe puusa pealt hoidis paela üleval peenike nöör, mis katki läks.

«Ma ei tea, mis juhtus, stringid hakkasid ära kukkuma. Ma pidin edasi tantsima, et mitte teistele jalgu jääda. Mõtlesin, et mis küll saab, kui mu stringid täiesti jalast kukuvad, kuid õnneks nii ei juhtunud,» lausus brasiillanna.

Sambakarnevalil kehtib reegel, et vähem on rohkem. See käib tantsijate seljas olevate kostüümide kohta, mis ei kata kehast just palju.