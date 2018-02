Video: arheoloogid lahendasid «karjuva muumia» mõistatuse

DNA-testi kohaselt on see mumifitseeritud isik vaarao Ramses III poeg Pentawer, kelle kohta arvati varem, et ta mürgitati, kuid nüüdseks on teada, et ta poodi, teatab Daily Mail.

Briti ja Egiptuse arheoloogide teatel ei ole just palju muumiaid, kelle kehale on raputatud mumifitseerivaid aineid, käed ja jalad on keeratud töödeldud naha sisse ja keha on kaetud lambanahkadega. Need asjaolud näitavad, et tegemist on lohaka ja hoolimatu mumifitseerimisega, millist tehti vaid neile, keda peeti ohtlikuks või jumalate poolt hüljatuks.

Kui enamik Vana-Egiptuse muumiaid on hoolikalt erinevate ainetega töödeldud, nende siseorganid on eemaldatud ja nad on keritud linasesse kangasse, siis see muumia oli visatud auku, milles oli palju mineraalsoola, mis toimis osaliselt mumifitseerimisvahendina. Soola sattus ka selle mehe suhu.

Briti ja Egiptuse arheoloogide teatel on muumia kael sellises asendis, et see viitab poomisele. Samuti on poomise märke ta kaelalülidel, milles paar tükki on murdunud.

Iidsete tekstide kohaselt leidis vaarao Ramses III õukonnas aset niinimetatud haaremivandenõu, milles prints Pentawer ja vaarao teine naine, kuninganna Tiye tahtsid Ramses III tappa.

««Karjuvalt muumialt» võetud DNA klappis vaarao Ramses III DNAga. See muumia, mida tuntakse ka Mees E all, oli pikka aega mõistatuseks, eelkõige tema kummaline mumifitseerimisviis ning pea ja kaela asend. Mõned aastad tagasi Kairo Egiptuse muuseumi poolt käivitatud muumiate kindlakstegemise projekti ja olemasolevate DNA andmete põhjal jõuti jälile, kellega tegemist olla võib,» teatasid arheoloogid.

Ramses III, kes oli 20. dünastia valitseja umbes 1186 – 1155 eKr, kaotas elu mõrva läbi, kuid ka seda surma ümbritseb müsteerium.

Ramses III

Selle vaarao muumia skaneering paljastas, et tal tõenäoliselt lõigati kõri läbi, lisaks lõigati tal ära parema jala suur varvas, mis oletatavalt võeti ta tapmise asitõendina kaasa. Haavad ta kehal näitavad, et teda ründas mitu inimest, kes kõik tekitasid vigastusi erineva nurga alt.

Vana-Egiptuse ülestähenduste teatel ta tapjad vangistati. Samas ei ole täiesti selge, kas Ramses III tapmine oli etteplaneeritud või leidis see aset ootamatult mõne ta vaenlase käe läbi.

Arheoloogide arvates võisid aset leida järgmised sündmused: Ramses III pojal Pentaweril ei olnud õigust troonile, kuid ta võimukas ema Tiye tahtis ise võimule saada, soovides valitseda oma poja läbi. Seega tuli nii vaarao Ramses III kui troonipärija, prints Amun-her-khepeshef tappa. Vaarao Ramses III kaotaski elu, ta tapjad võeti kinni, anti kohtu alla ja hukati, kaasa arvatud Pentawer ja Tiye. Kroonprints Amun-her-khepeshefist sai vaarao Ramses IV.

Ramses III ja ta naine Tiye

Arheoloogide sõnul näitab prints Pentaweri matmine, et osa inimesi üritasid ta surnukeha säilitada, teine osa aga hävitada. Seega mindi kuldset keskteed, ta mässiti nahkadesse ja pandi auku, kus looduslikud ained aitasid teda muumiaks muuta.

«Karjuvat muumiat» näeb praegu Kairos Egiptuse muuseumis, tavaliselt hoitakse teda muuseumi laos, kus on sadu muumiaid, mida ei ole näitusel.