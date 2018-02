Pildid ja video: Põhja-Korea ergutustüdrukuid süüdistatakse propaganda levitamises

Lõuna-Korea ja veel mitmete teiste riikide meedia teatas, et Põhja-Korea liidrim Kim Jong-uni režiim õõnestab olümpiamänge oma propaganda abil ja üritab näidata Põhja-Koread ideaalriigina.

Samas Lõuna-Korea Koreade ühendamise ministeeriumi teatel ei ole neil andmeid, et põhjakorealannad kandsid Kim Il-sungi näokujutist, tegemist oli lihtsalt kena välimusega mehe kujutisega.

Lõuna-Koreasse põgenenud põhjakorealaste sõnul on need ergutustüdrukud enamvähem sama kasvu. Nad on kõik üle 165 sentimeetri ja keskmisest kenama välimusega.