Foto! Mirtel Pohla kehastus kubujussiks: Eesti kliima on muidugi selline, et sageli näevad näitlejad ka suvel niisugused välja

«Kihid, kihid, kihid. Särgid, sukad, sallid, säärised vaheldumisi jopede, kampsunite ja kleitidega. Pealismantli all sellises järjekorras nagu parasjagu mahub. Kokku tõmmatud mikrofoni vööga. Talverehvid all. Eesti kliima on muidugi selline, et sageli näevad näitlejad duublite vahel ka suvel niisugused välja,» avaldab Mirtel Pohla, kes on üks osatäitjatest Anu Auni uues filmis «Eia jõulud Tondikakul».