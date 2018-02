Migreeni käes kannatav ameeriklanna hakkas üleöö rääkima briti aktsendiga

Endine iluduskuninganna Myers ei ole välisriikides, kaasa arvatud Ühendkuningriigis käinud, kuid keeleekspertide teatel räägib ta Londoni aktsendiga, teatab independent.co.uk.

Tavaliselt jääb katsent külge kui õpitakse välismaal, kuid Myers ei ole välismaal õppinud. Ta läks arsti juurde, kus tal diagnoositi võõrkeele aktsendi sündroom hoolimata, et tegemist on ikka inglise keelega, kuid ameerika inglise keel on siiski erinev sellest keelest, mida räägitaks Suurbritannias.

Arstide arvates tekib ootamatu võõrkeeles rääkimine või aktsent mingist neuroloogilisest kahjustusest.

USA Texase ülikooli teadlaste sõnul hakkavad inimesed ootamatult rääkima võõrkeeles või aktsendiga siis, kui neil on kas tekkinud näiteks ajuinfarkt või õnnetus, mis on mõjutanud nende aju seda piirkonda, mis koordineerib keele õppimist ja rääkimist.

Myersi sõnul on ta ka varem hakanud pärast tugevat peavaluhoogu aktsendiga rääkima, kuid ühel korral tekkis tal iiri aktsent ja teisel korral korral austraalia aktsent.

Kui varasemad aktsendid kadusid üsna kiiresti, siis Londoni inglise keele aktsent on juba pikka aega ja see ei ole seni kadunud.

«Külastasin ka psühhiaatrit, et teha kindlaks, kas ma ei hakka hulluks minema. Mulle kinnitati, et tegemist on ebatavalise sündroomiga,» sõnas ameeriklanna.

Arstid on Myersit uurinud mitmel korral kahtlustades, et migreenihood, millega kaasnevad tugevad peavalud, on naise ajustruktuuri ja sünapsite tööd muutnud.

Talle pandi diagnoos, et tõenäoliselt on tal ka Ehlers-Danlosi sündroom, mille puhul on sidekude ja nahk ülielastsed, kuid samas mõjutab see haigus mingil viisil ka ta ajutööd ja kõne.

Myersi sõnul on ta muutunud, kuid ta tahab tagasi vana ennast, kes ta oli enne migreenihoogusid ja kõnemuutust.