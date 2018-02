2015. aasta mais seisis Kalvi-Kalle juba mitmendat korda kohtu all, toona süüdistatuna mootorsõiduki süstemaatilises juhtimises ilma sellekohase õiguseta ning varguses, mis on toime pandud sissemurdmisega.

2016. aasta septembris mõisteti vahepeal tõsielustaari staatusesse tõusnud noormees ka viimaks vangi – talle määrati trellide taga veetmiseks kuu ja 27 päeva pikkune karistus.

Eelmise aasta 27. oktoobril tunnistati telestaar taas süüdi juhtimisõiguseta registreerimata sõiduki juhtimise eest, mille eest määrati talle kuuepäevane arest.

Sekeldused jätkusid möödud nädalal, mil politseinikud peatasid 9. veebruari südaöö paiku Saue vallas Tule tänaval Mazda. Politsei pressiesindaja sõnul tuvastati autot juhtinud 41-aastasel mehel tõendusliku alkomeetriga, et ta on alkoholi tarvitanud. «Mees kõrvaldati juhtimiselt ning toimetati kainestusmajja. Sõiduk teisaldati politseiparklasse. Antud juhtumi osas käib jätkuvalt väärteomenetlus,» andis politsei pressiesindaja Seiko Kuik Elu24le teada.



Kalvi-Kalle Kruusamäel on toimunust teistmoodi seisukoht. «See on üks arusaamatus ja midagi ei juhtunud! Keegi ei olnud purjus! Mendiautos olid alkomeetrid taatlemata ja ekspertiis näitas, et olime kained,» ütles Kalvi-Kalle Elu24le.

Tema sõnul politsei kiusab. «Tehku oma kuradi masinad korda ja alles siis hakaku inimesi kontrollima. Inimesi ei n*****a niimoodi. Politsei võib üldse p****e käia! Kõik. Nad käivad mulle närvidele,» pahandas telestaar. Andes ametnikele soovituse: «Pigem otsigu lapseahistajaid taga ja ärgu kiusaku inimesi.»

Kalvi-Kalle kinnitab, et reede ööl toimunud intsident päädis temapoolse agressiivsusega. «Ma hakkangi agressiivselt käituma, kui mind tüüdatakse kuradima kaine peaga. Saad sa aru, kui oleksin tõesti purjus olnud, aga kui ausaid inimesi tüüdatakse kaine peaga! Mis mõttes nagu?” küsib Kalvi-Kalle nõutult.

Liiklusrikkumistega silma paistnud telestaari sõnul on hoopiski politseinikud need, kes rikuvad pidevalt seadusi. «See, et politsei ei oska oma aparaate töökorras hoida, sõidavad ülevaatuseta ja on ise ka niikuinii purjus – nagu siin tükk aega tagasi oli, et naismiilitsad panid purjus peaga kraavi,» lajatab ta. «Kõigepealt vaadaku ennast ja siis hakaku kodanikke n*****a,» on Kalvi-Kalle politsei käitumise üle nördinud.

Politsei vastu suunatud süüdistused, justkui olid politseinikud ise purjus ja mõõteriistad taatlemata, vastas politsei pressiesindaja Seiko Kuik: «Kui kellelegi tundub, et ta puutub liiga palju politseiga kokku, siis on omal kohal peeglisse vaatamine. Mõõteseade on taadeldud.»