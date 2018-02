Kristjan Kasearu alustas karjääri Taimaal?

31-aastase Kasearu hiljutine videopostitus sotsiaalmeediakanalisse Instagram näitab, kuidas laulja annab Phuketi kohalikus klubis kontserdi mitmesajale pealtvaatajale. Videos võib kuulda ja näha Kristjanit laval koos tantsijatega esitamas rockbändi Kings Of Leon´i hittlugu «Sex on fire».

Kas siin on algamas Kristjani rahvusvaheline muusikakarjäär?