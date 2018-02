Galerii! Moeteadlikud naised kogunesid kevadisi trende uudistama

Kevadsuviseid moekollektsioone iseloomustavad helged ja pastelsed toonid, näiteks kollane, õrnsinine ning roosa, millele vastukaaluks on märgata kirgliku ja selge punase, erkrohelise ja küpse sinepikollase domineerivaid varjundeid. Läbivateks karakteristikuteks on ka luksusliku tonaalsusega etno ja käsitöövõtetest inspireeritud detailid, 80. aastate graafilised prindid ning erksad lillemustrid.

Moehuvilistele külalistele tutvustati kevadsuviseid kollektsioone briti tänavamoe eestvedajalt River Islandilt ja Stockmanni kaubamajalt (esindatud olid sellised brändid nagu Trussardi, Victoria Victoria Beckham, Andiata, Coach, Furla,Emporio Armani, Guess, Ralph Lauren ja RUE de FEMME). Helgeid suvetoone, lillemustrit ning nooruslikkust oli märgata ka pesubrändi Linette La Dolce Vita hõnguga kollektsioonis, mis eelkõige inspireeritud Itaaliast ja selle kirevast elustiilist. Värvikaid Itaalia mõjutusi kannab endas ka kotibränd Save My Bag. Kotid, mis on juba rahvusvahelises moemaailmas saavutanud suure populaarsuse, valmistatakse uudsest kerge ning pehme lükraga rikastatud polüestrist.

Lisaks oli pressipäeval esindatud ka Läti moebränd One Wolf, mis ka sellel hooajal on oma disainikäekirja ja sooneutraalsete lõigete poolest äratuntav. Samas on nende värske kevadsuvine kollektsioon saanud eelkõige inspiratsiooni käsitöölistest, nende oskustest ja ka ametirõivastusest. Vastupidiselt rahvusvaheliste moebrändide kirevusele on One Wolfi värvigamma pigem minimalistlik ning varieerub valgest mustani, materjalidest on kasutatud tumesinist teksat ning kehasõbralikku puuvilla.