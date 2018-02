Skandaal Hispaanias: 9-aastase poisi grupivägistamises kahtlustatavaid alaealisi ei anta kohtu alla

Hispaania meedia teatel leidis see juhtum möödunud nädalal aset Lõuna-Hispaanias Jaeni piirkonnas Chilluévari koolis ning vägistatud laps vajas haiglaravi.

Kuna vägistajad on alaealised ei saa neid nagu täiskasvanuid kohtu alla anda. Hispaanlased nõuavad nüüdse julma vägistamise tõttu seadusemuudatust, mis võimaldaks ka alaealised vägistajad kohtu ette tuua ja neile karistuse määrata.

Hispaania meedias lahvatas diskussioon, et mida peaks selliste alaealistega tegema.

Poisid kaklemas. Pilt on illustreeriv FOTO: Diego Cervo/PantherMedia / Diego Cervo/Scanpix

Psühholoog küsitles haiglasse toodud poissi, kes sõnas, et nüüdne vägistamine ei olnud esimene, vaid sama poistegrupp oli varem teda vägistanud 3 – 4 korda ning vägistamised leidsid aset koolimajas.

Koolikaaslased hirmutasid üheksa-aastast poissi, et kui ta läheb kaebama, siis võivad nad temaga veelgi hullemaid asju teha. Kooli juhtkonnal ega õpetajatel ei olnud aimu, mis toimus.

Poisi vanemad langetasid otsuse, et nende poeg ei õpi enam nimetatud koolis edasi ning nad panevad ta teise kooli.

Vägistamises kahtlustatavad eemaldati õppetööst, nende peredeele anti juhtunust teada ja kool peaks nende suhtes langetama otsuse märtsis. Samas ei saa neid kohtulikult karistada, kuna nad on alaealised ega vastuta oma tegude eest, vaid nende vanemad või hooldajad on nende eest vastutavad.

Nelja noore julmuriga tegelevad edasi sotsiaalametnikud ja lastekaitsjad.

Nelja kahtlusaluse õpilase seas on kolm venda, kellest üks on üheksa-aastane ja kaksikud on 13-aastased. Neljas vägivallatseja on nende 11-aastane onupoeg.

Hispaania meedia teatel lahkus kolme venna isa pere juurest ja ema kasvatas poegi üksinda. Ema suri hiljuti vähihaiguse tagajärjel, olles vaid 27-aastane ja pärast seda hooldab kolme venda emapoolne vanaema.

Ka neljas poiss kasvab vanaema hoole all. Poisi isa asukoha kohta puuduvad andmed ja ema töötab kodust 600 kilomeetri kaogusel, et perele raha teenida.

Kahtlusaluste poiste perede teatel ei ole poisid vägistajad ega vägivaldsed, ka poisi ise eitavad koolikaaslase vägistamist. Perede arvates süüdistatakse poisse selle tõttu, et nad kuuluvad vaeste hulka.

Chilluévar, kus väidetav vägistamisjuhtum aset leidis, asub Andaluusias, mille kuberner Susana Diaz sõnas, et edaspidi tuleb teha koolides kõik, et sellised juhtumid ei korduks.

Chilluévari koolis õppivate laste vanemad ei soovi nelja kahtlusalust poissi enam sellesse kooli, kuna ka nende lapsed võivad ohus olla.

«Praegu ei tohi nad koolis käia, kuid mis saab edaspidi kui nad tagasi tulevad? Neid ei jäeta hariduseta, see on kindel. Loodan, et nad võetakse mõnda teise kooli õppima. Kui need poisid on vägistanud varem, miks nad siis ei või seda korrata. Tunnen, et minu laps on ohus,» teatas üks anonüümseks jääda soovinud vanem.

Nimetatud juhtum on puudutanud kogu Hispaaniat, vanemaid ja lapsi.

Mitmed täiskasvanud on võtnud selle juhtumi teemal sotsiaalmeedias sõna öeldes, et kui need poisid julgesid vägistada, siis peavad nad julgema ka kohtu ette astuda hoolimata asjaolust, et nad on alaealised.

«See mis toimub, on täielik farss. Alaealised kurjategijad pääsevad karistusest, kuna seadus kaitseb neid. Seadust tuleb muuta ja kohe,» teatas veel üks sotsiaalmeedias kirjutaja.