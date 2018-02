Fotod: Olseni kaksikud on sirgunud tõelisteks luikedeks

1994. aastal, kui «Full House» lõppes, andis see tüdrukutele rohkem aega ja võimalusi töötada suuremate projektidega nagu filmid, muusikaalbumid ja kaks väga hästi müüdavat koduvideoseeriat, «The Adventures of Mary-Kate & Ashley» («Mary-Kate'i ja Ashley seiklused») ja «You're invited to Mary-Kate & Ashley's» («Sa oled kutsutud Mary-Kate'i ja Ashley juurde»).



Tänaseks päevaks on kaksikõed ennast tõestanud moeäris – ligi 10 aastat tagasi rajasid Olsenid moebrändi The Row, mis toodab nii riideid kui aksessuaare. Mary-Kate´i ja Ashley stiil on ka ise alati kõneainet pakkunud. Kaksikõdede unikaalne boheemlaslik stiil on hakatud hellitavalt nimetama «kodutute stiiliks». Väljaanne The New York Times nimetas õdesid selle staaride seas populaarse stiili pioneerideks.



Kunagised telestaarid võitsid 2012. aastal magusa moeauhinna. Ameerika Moeloojate Nõukogu iga-aastaselt auhinnatseremoonialt viisid õed koju suurima auhinna – nad valiti parimateks naisterõivaste disaineriteks.



Vaata 31-aastaste kaksikute unikaalset stiili siit!