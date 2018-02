Video: Kanada tuntud iluuisupaar pidi olümpia jaoks kava muutma, kuna seda peeti liiga erootiliseks

Möödunud pühapäeval, 11. veebruaril toimunud jäätantsu meeskonnavõistluse lühikavas said nad parimad punktid. Nende hea sooritus jätkus 12. veebruaril jäätantsu vabakavaga, mille nad samuti võitsid. Kanada võitis jäätantsu meeskonnavõistluse, see kuld oli Moiri ja Virtue neljas olümpiakuld.

Moir ja Virtue tegid neid nii-öelda erootilisi liigutusi Kanada meistrivõistlustel, kuid enne olümpiat said nad tagasisidet, et osa kavast võib olümpia jaoks olla liiga erootiline ja seksile viitav.

«Langetasime siis otsuse kava muuta. Vaatasime kavavideo uuesti üle ja saime aru, et mitu asendit olid kaheti tõlgendatavad. Kanada meistrivõistlustel edastasime nimetatud asenditega oma tantsu sõnumi, need tegid meie etteaste eriliseks. Siis need sobisid, kuid kava üldpilti silmas pidades oli osa sellest liiga spetsiifiline ja me muutsime seda,» teatas Moir.