Foto! Ieva Ilves avaldas enda kärgperest harukordse kaadri

Ieva lisab pildi juurde, et pere käis nädalavahetusel kunsti nautimas Californias San José Kaasaegse Kunsti Muuseumis, kus on Ieva Ilvese kaasmaalasest kunstniku Raimonds Stapransi näitus.



Esimesest abielust psühholoog Merry Bullockiga on Toomas Hendrik Ilvesel lapsed Luukas Kristjan ja Juulia Kristiine. Abielust Evelin Ilvesega on tal tütar Kadri Keiu. Ieva Ilvesel on poeg Ralfs Janis ja tütar Izabella.



President Toomas Hendrik Ilves ja Ieva Ilves (neiupõlvenimega Kupce) laulatati 2. jaanuaril 2016. aastal Halliste Püha Anna kirikus, mis on Ilvese perekonna kodukirikuks olnud juba 18. sajandist, ning jõustus ka nende juriidiliselt sõlmitud abielu. Ieva Kupce võttis endale perekonnanimeks Ilves. Praegu elab perekond Ameerikas, Californias.