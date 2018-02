Filipiinide president andis sõduritele käsu tulistada mässulisi naisi vagiinasse

Filipiinide president pidas möödunud nädalal Malacañangas kõne, kus andis konkreetse käsu, mida tuleb teha naissoost geriljavõitlejatega, kes on eiranud oma kohust olla kodus ja sünnitada lapsi, teatab The Guardian.

«Annan uue käsu, me ei tapa neid, vaid tulistame vagiinasse. Need naisvõitlejad ei ole ilma vagiinata enam naised ja seega kasutud,» sõnas Duterte oma kõnes.

Filipiinide president Rodrigo Duterte FOTO: ROUELLE UMALI/imago/Xinhua/Scapix

Filipiinide ja välismeedia teatel kasutas Duterte kõne jooksul korduvalt sõna «bisong», mis kohalikus keeles tähendab «vagiina». Presidendi kantselei tsenseeris hiljem presidendi kõne, tehes seda viisakamaks, kuid avalikkusele on teada, mis sõna ta tegelikult kasutas.

Filipiinide president sattus sellise naistevastase käsu tõttu inim- ja naisõigusorganisatsioonide kriitika alla.

«See on Duterte järjekordne misogüünne, alandav ja naisi halvutav sõnavõtt. Presidendi eesmärgiks on külvata relvakonfliktis seksuaalvägivalda ja muud vägivalda, mis on inimõiguste rikkumine,» teatas organisatsiooni Human Rights Watch Filipiinide esindaja Carlos Conde.

Kongressisaadik Emmi de Jesus, kes kõneles naiste partei Gabriela nimel sõnas, et president Rodrigo Duterte on macho-fašist ja naistevastane, viies naiste tulistamisega terrorismi uuele julmemale tasemele.

Duterte on tuntud naistevastane, kes on ka varem teinud mitmeid naiste väärikust ja inimõigusi alandavaid kommentaare. Näiteks 2016. aastal viitas ta oma valimiskampaania kõnes 1989. aasta vanglamässule, milles tapeti Austraalia päritolu naismisjonär, kelle surnukeha meesvangid vägistasid. Duterte sõnas oma kõnes, et ta oleks tahtunud ka seda naist vägistada.

«Kas ma olen hull, et tahan vägistada? Võimalik, kuid see naine oli nii ilus, et minul oleks olnud esimesena õigus seda teha. Milline raiskamine,» lausus Filipiinide president.

Duterte sõnas möödunud aasta mais Mindanaos, et reegleid rikkunud sõdurid pääsevad sõjakohtu alla andmisest kui nad vägistavad kolm naist.

Möödunud nädalal teatas meedia, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus uurib Duterte vastu esitatud süüdistusi, et ta on pannud narkovastase võitluse sildi all toime inimsusevastaseid kuritegusid, mis on nõudnud vähemalt 4000 inimese elu.

Duterte vastas sellele, et ta võidakse vangistada, kuid vangistajad peavad lubama tema juurde naisi, kellega ta saaks seksida.

Filipiinide presidendi pressiesindaja Harry Roque sõnas, et Duterte ei ole misogüün ega seksist.