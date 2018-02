Raivo E. Tamm - Näitleja, keda võib näha peagi startimas Tartu Maratonil. Raivo on suurepärane eeskuju, esindades mõtet, et järjepidevus viib sihile. 52-aastane näitleja on täielikult spordiusku keeranud. Möödunud suvel läbis mees Ironmani triatloni. Ringvaatele antud intervjuus lausus Raivo E. Tamm, et alates treenimise alustamisest on ta 18 kilo kergemaks muutunud. Kui mees 2017. aastal pooltriatloniks treenima hakkas, oli tema kehakaal 96 kilogrammi ning vorm elu halvim.

Raivo E. Tamm FOTO: Arno Saar/Õhtuleht

Raivo E. Tamm FOTO: Sportland

Ivo Linna - Ligi 50 aastat lavalaudadel olnud armastatud laulja Ivo Linna rääkis möödunud suvel ajakirjas Kroonika, kuidas imelihtsa nipi abil raputas kehalt veerandsada kilo. Ta hülgas kõik dieedid ja kaalujälgimised ning... hakkas lihtsalt oma keha kuulama. Härra tunneb ennast suurepäraselt ja tunnistab, et kadunud on väsimus ja võib probleemideta kolm tundi jutti laulda! Ivo sõnul on kehakaal kinni ka geenides, kuid selle taha peituda ei tohiks.

Ivo Linna FOTO: Mardo Männimägi / Kanal 2

Ivo Linna raamatuesitlus FOTO: Toni Läänsalu

Kadri Koppel aka Maiken - laulja ja laulupedagoog ilmus aastal 2014 Eesti Laulu konkursile silmanähtavalt saledamana. Meedia küsimuste peale vastas naine tol korral: «Lähedase inimese kaotus võttis minult söögiisu ning pani mind muusikat kirjutama,» lausus Maiken.

Kuuldavasti läks lauljanna lahku kunagisest elukaaslasest Sander Kirsist.

Maiken FOTO: Postimees.ee

Lauljatar ja laulupedagoog Maiken FOTO: Krista Kõiv / Erakogu

Sünne Valtri - tantsuklubide kuninganna ja ansambli Patune Pool naisliige on kaotanud lühikese aja jooksul ligi 40 kg. «Karm kord on minu figuuri saladuseks,» on Sünne rääkinud. Hurmav lauljanna on veidi rohkem kui aastaga kaotanud ühtekokku 38 kg. «Terve see aeg olen teadlikult hoidunud kõigist jahutoodetest ja suhkrust,» pajatab lauljatar, kes ei tee saladust, et ka trenn käib uue elustiili juurde. Sünne käib jõusaalis ja kodus on tal trenažöör crosstrainer, millel vastavalt võimalustele kaunitar oma keha voolib. «Ja muidugi aitab kaloritepõletusele kaasa ka tihe esinemisgraafik, sest üks esinemine on võrdne ca 7000 sammuga,» teab Sünne rääkida.

Ansambel Patune Pool – Sünne Valtri ja Edvin Petrov. FOTO: Jaanus Lensment

Sünne Valtri FOTO: Instagram

Dagmar Oja - Eesti üks hinnatuim taustalaulja tunnistas 2016. aasta suvel, et on kaotanud 15 kilogrammi ning tunneb ennast suurepäraselt. Dagmar on kõvasti trenni teinud ja niisamuti oma söömisharjumisi muutnud: «Mina jahutooteid ega kartuleid ei söö, aga oma perelt ei saa neid ära võtta,» on naine lausunud.

Dagmar Oja FOTO: Mati Hiis / Õhtuleht

Eesti Laul 2017 esimese poolfinaali melu ja fotosein, Dagmar Oja FOTO: Erlend Štaub

Anna Jankelevitš - Teleseriaalist «Ment» ning saadetest «Tantsi tagumik trimmi» ja «Anna otsib meest» eestlaste südamed võitnud lopsakas kaunitar avaldas aasta tagasi, kuidas tema kehalt kadusid üleliigsed 50 kilo. Anna avalikustas aasta eest, et on alustanud liikumist tervislikuma elu suunas, läbides maovähendusoperatsiooni. Otsus maovähendusoperatsiooniks sündis 2013. aastal pärast kohtumist tuttavaga, kes osales temaga samal ajal «Tantsi tagumik trimmi» saates ja kes oli vahepealse aastaga uskumatult alla võtnud ja kes Annale avaldas, et ta käis maovähendusoperatsioonil.



Mendi-Anna põrutas Egiptusesse mehi testima FOTO: Lugejapilt