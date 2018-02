Eestlased vahetaksid esimesel võimalusel töökohta

Kas teil on lähiajal plaanis töökohta vahetada? Värske uuring näitab, et aktiivsus tööturul on praegu erakordselt suur: 80% töötajatest on avatud uutele tööpakkumistele ja ligi kolmandik ei kavatse oma praeguse tööandja juures töötada kauem kui aasta.