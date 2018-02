Savisaare ihuarst: Edgar ei saa enam kunagi terveks

«Kuuuurija» saatejuht Katrin Lust käis Savisaarel Jõgeval külas, et uurida poliitiku enda ja viimase ihuarsti käest, missugune on tema tervis päriselt.

Edgar Savisaare kõige märkimisväärsem kommentaar oli, et ta oli kuu aega koomas, ning see on elementaarne, et tal tekib pärast seda mäluga probleeme. «Kui ma ise kohtusse ei lähe, siis mind viiakse sinna,» sõnas endine peaminister.