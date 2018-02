Video: Kanada iluuisutaja päästis Lõuna-Koreas koera, kes oleks läinud lihaks

Taksikoer. Pilt on illustreeriv

Free Koeran Dogs asutaja Park Ek sõitis autoga kaheksa tundi, et viia taksikoer Pyeongchangi Duhameli kätte.

Meagan Duhamel ja ta abikaasa, kes on ka ta treener, Bruno Marcotte, viisid lisaks taksile Moo-taele 2017. aastal Lõuna-Koreast Montreali kaasa veel ühe koera, kelle adopteeris teine Kanada perekond.

Lõuna-Korea Gangwoni provintsis, kus asub ka olümpiamängude toimumispaik Pyeongchang, on 196 registreeritud koerafarmi, kuid neid võib olla rohkem, kuna on ka ebaseaduslikke farme.

Korea poolsaarel peetakse koeraliha delikatessiks, seda on söödud seal sajandeid.

Moon Jae-in sai Lõuna-Korea presidendiks 2017. aasta mais ja ta adopteeris siis segaverelise koera, kellele andis nimeks Tory. Presidendi arvates on Lõuna-Koreal aeg koeraliha söömisest loobuda, sest on palju teisi delikatesse, mis on kas sama maitsvad või maitsvamad.