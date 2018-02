Kui haige Edgar Savisaar tegelikult on?

«Kaks nädalat tagasi kirjutas Eesti Ekspress sellest, kuidas 90. aastad on tagasi. Väidetavalt toimus ühes Tallinna ilusalongis röövimine ja mind isiklikult süüdistati selle röövi organiseerimises!» sõnas Katrin Lust.

Kairi Päärson FOTO: «Kuuuurija»

Kairi Päärson on 36-aastane kahe väikese lapse ema ja hetkel koduperenaine. Ta räägib südantlõhestava loo sellest, kuidas ta langes enda sõnul suurejoonelise väljapressimise ohvriks ja on tänase seisuga andnud ära 102 000 eurot. 26. jaanuari hommikul sõitis Kairi Soomest Eestisse ja seadis sammud politseisse.

«Kõik sai alguse sellest, kui Kairi hakkas Eestis olles käima juukseid lõikamas Krislin Kuuskemaa ilusalongis. Seal lõikas tema juukseid juuksur Sandra Napsep. Kuna Kairi oli investeerinud raha ka Kuuskemaa salongi, hakkas juuksur Sandra rääkima, et Krislin ei olegi nii hea ja aus inimene, kui ta arvab. Tal oleks palju parem äri ajada Sandraga ja teha koos temaga uus ilusalong,» sõnas Lust. Seejärel hakkas Kairi rahaülekandeid tegema, heas usus, et ta on Ztudio nimelise ilusalongi omanik. Tänaseni pole Sandra Napsep lubatud osalust Kairile andnud.

Sandra Napsep FOTO: «Kuuuurija»

Sandra Napsep ja Kaspar Pruus FOTO: «Kuuuurija»

Hiljem tegi Eesti Ekspress loo, kus Katrin Lusti süüdistatakse röövi organiseerimises. «Loomulikult ma pakkusin vastulauset Sandra Napsepale ja Kaspar Pruusile. Pakkusin neile isegi välja võimaluse tulla toimetusse ja kogu saadet vaadata, et siis anda täielikud vastused kõigile küsimustele. Kahjuks mõlemad inimesed keeldusid intervjuust, viidates sellele, et nad ei saa minuga suhelda, kuna mina olin just röövi organiseerija. Kui olin seda mitmeid nädalaid uurinud, sain ma teada tõelise pommuudise…» kommenteeris Lust.

Edgar Savisaar FOTO: «Kuuuurija»