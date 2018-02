Suure kaalukaotuse läbi teinud Raivo E. Tamm osaleb Tartu maratonil

Suvel ootab Tamme ees kaks triatlonit, neist üks, IRONMAN Tallinn, on koguni täispikk triatlon (3,8 km ujumist, 180 km rattasõitu, 42,2 km jooksu). «Kogu elu on nüüd rihitud IRONMAN 70.3 Otepää ja IRONMAN Tallinn ettevalmistuseks ja minu treener Ain-Alar Juhanson on öelnud, et murdmaasuusatamine on parim talvine alternatiiv maanteerattasõidule. Eesmärk on Tartu Maraton lihtsalt läbi suusatada ja nautida suurürituse õhkkonda ning meenutada 35 aasta taguseid aegu,» ütles Tamm. «Seoses meie kliima ja minu elutempoga pole eriti suuskadele saanud, aga koormustest näitas, et olen nagu jätkuvalt ree peal, nii et miks mitte teha endale üks mõnus päev ilusas Eesti looduses,» lisas ta.



Möödunud aastal rääkis Raivo E. Tamm saates «Ringvaade», kuidas sportlik eluviis ja treeningud on tema kehalt maha raputanud ligi 20 kilogrammi. Kuigi tegemist on suure kaalulangusega, on teatrimees pigem alalhoidliku iseloomuga ja üle ei treeni. «Ma teen vaikselt omas rütmis tiksudes seda kõike, nii treeninguid kui võistlusi,» rääkis 52-aastane näitleja.