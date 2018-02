Perekond Nabi jagab õnneliku suhte salaretsepti

Kõikides suhetes, ka kõige harmoonilisemates, võivad teinekord tumedad pilved peakohale tulla.

Isegi kõige säravamas armastuseliidus tuleb ette teinekord hõõrdumisi ja konflikte. Kuidas aga hoida see suhe siis puhas?

Perekond Nabid jagavad üht olulisemat:



Heas suhtes on vaja armastust, mõistmist, oskust anda ja teadmist, mis sind õnnelikuks teeb. «Iga suhe algab meist endist. Kui oled indiviidina õnnelik ja eluga rahul, siis on sul ka teisele rohkem anda,» jagab Egle kuldseid mõtteid.



