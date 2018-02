Meedia: naine jättis ajakirjaniku mõrvas kahtlustatava allveelaevniku Peter Madseni maha

Juba varem teatas mitu sponsorit, et nad ei toeta enam Madseni ideid ega projekte, kuna teda kahtlustatakse mõrvas.

46-aastase Madseni sõnul leidis ta allveelaevas aset õnnetus, teda intervjueerinud ajakirjanikule langes raske metallist luuk pähe, võttes 30-aastaselt naiselt elu. Ta tükeldas ajakirjaniku surnukeha ja heitis osad Kopenhaageni lähedal merre, kust politsei need kuid hiljem leidis. Allveelaevnik võttis seega tükeldamise omaks, kuid mõrva mitte.

Madsen sõnas pärast arreteerimist politseiuurijatele, et intervjuu lõppedes viis ta Kim Walli tagasi sadamasse, kuid hiljem muutis tunnistust mitmel korral, sõnades lõpuks, et ta tükeldas naise.

10. augustil 2017 tehtud foto, millel on UC3 Nautilus pardal näha Peter Madsenit ja Kim Walli.

Taani politsei sukeldujad leidsid ka Kim Walli kehaosad, mida uuriti krimilaboris, kus tehtud uuringud näitasid, et need kuuluvad rootslannast ajakirjanikule.

Kim Wall ja ta elukaaslane pidasid 10. augustil 2017 lahkumispidu, sest pidid 16. augustil asuma elama Hiinasse Pekingisse. Selle päeva pärastlõunal sai Wall Madsenilt teate, et ta on valmis rootslannale intervjuud andma ja talle oma allveelaeva näitama. Wall läkski Madseniga kohtuma teadmata, et sealt ta eluga tagasi ei tule.